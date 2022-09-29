Кызыл, , 12:58 — REGNUM Правоохранители в Туве предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Призывы к проведению акций были выявлены в ходе мониторинга соцсетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Полицейские призвали граждан не реагировать на провокационные заявления, не посещать места проведения митингов, а также предостеречь от участия в них родных и детей.

«Граждане, которые организовывают и принимают участие в подобных несанкционированных митингах, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.