Исламабад, , 12:58 — REGNUM Офицер полиции, отвечающий за расследование теракта смертника в университете Карачи, сообщил Антитеррористическому суду Пакистана, что большинство подозреваемых бежали в Афганистан и скрываются там. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он сказал, что они по-прежнему считаются серьёзной угрозой и их цель — разрушить китайско-пакистанские отношения.

Напомним, террорист-смертник убил трёх граждан Китая и одного гражданина Пакистана, подорвав себя в университете Карачи в апреле 2022 года. Ответственность за нападение взяла на себя Освободительная армия Белуджистана, выступающая против китайских проектов в пакистанской провинции Белуджистан.

По сообщению Express Tribune, информация пакистанской полиции показывает, что в организации этого теракта подозреваются Хибтан Балудж, муж террористки-смертницы Шари Балудж; Башир Зейб, Рахман Гуль и Халил Ваджа, командующие Освободительной армией Белуджистана, а также Мир Сафир, пресс-секретарь группировки.

Пакистанский чиновник, имя которого не оглашается, сообщил суду: «Большинство из этих обвиняемых были причастны к террористической деятельности в Пакистане и сейчас скрываются в Афганистане. Их цель —подорвать китайско-пакистанские отношения».