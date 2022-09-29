Красногорск, , 12:56 — REGNUM В Московской области, по данным на 29 сентября, к отоплению подключены все социальные объекты и 99,77% многоквартирных жилых домов (46 тыс. 431), сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики.

Батарея отопления Center-kredo.ru

До 30 сентября включительно планируется подключить к отоплению ещё 109 многоквартирных жилых домов, то есть 100% жилых домов в Подмосковье будут обеспечены теплом.

До конца недели тепло поступит в дома городских округов Балашиха, Богородский, Волоколамский, Домодедово, Можайский, Одинцовский, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Щелково и Электросталь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, тепло в Подмосковье начнут подавать в социальные учреждения уже с 12 сентября.

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