Москва, , 12:56 — REGNUM Списки игроков, тренеров и ключевых сотрудников для предоставления брони от частичной мобилизации подала Федерация хоккея России (ФХР) подала в министерство спорта РФ. Об этом 29 сентября сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

«Мы подали списки в министерство спорта — тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти», — приводит слова Курбатова РИА Новости.

Он отметил, что далее Минспорт будет вносить эти списки в правительство.

«Какое решение будет — такое будет», — заключил Курбатов, добавив, что начинают приходить повестки хоккеистам и сотрудникам в некоторых клубах, а также судьям.