Таллин, , 12:55 — REGNUM Волна смены названий, связанных с Россией, дошла до крупного культурного мероприятия второго по значению города Эстонии — Тарту: традиционный «Русский бал» теперь называется «Балом общества славянских культур». Об этом сообщило эстонское гостелевидение на русском языке ETV+ в своем репортаже.

Бал у графини Шуваловой

Как заявили организаторы бала, таким образом в 2022 году они хотели подчеркнуть мультикультурность мероприятия и сохранить его аполитичность. Инициатор балла Тамара Христофора была более откровена, признавшись, что организаторы решили не раздражать словом «русский» часть эстонского общества.

«Бренд «Русского бала» решили переименовать, чтобы не было дискомфорта, чтобы не было неприятия с какой-то стороны или с каких-то слоев населения», — отметила она.

Также стало известно, что изменить название мероприятия потребовала мэрия Тарту, финансирующая мероприятия. Бал включен в городскую программу культурной столицы Европы 2024 года, поэтому, заявили в мэрии, в свете нынешних событий корректировка его названия была важна.

«Мы рады, что организаторы отбросили упоминание бала, которое привлекло бы необоснованно негативное внимание к их мероприятию. Для города также важно, чтобы не возникало двусмысленности в отношении наших ценностей», — подчеркнула руководитель сферы культурной деятельности отдела мэрии Тарту Кристийна Авик.

Проводимый уже в 24-й раз бывший «Русский бал» на этот раз обойдется без артистов и гостей из России и Белоруссии, зато заявлены творческие коллективы и солисты из б. УССР. Главной звездой «Бала общества славянских культур» станет эстонская певица Анне Вески.