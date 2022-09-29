Аркадакский район, Саратовская область, 29 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Аркадакском районе Саратовской области по факту дорожно-транспортного происшествия с пятью пострадавшими проводится проверка. Об этом 29 сентября сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 29 сентября в 11:25 (местное время) на 201 км федеральной трассы «Пенза — Балашов — Михайловка» 64-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате дорожной аварии пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, трое отказались ехать в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в районе села Широкий Буерак Саратовского района а результате ДТП пострадали пять человек, четверых госпитализировали, в том числе двоих детей. Одного ребенка с открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию.

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