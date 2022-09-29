Уфа, 29 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Заморозки до — 5 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

Сообщается, что ночью 30 сентября в республике ожидается дождь, мокрый снег, гололёд, отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

Отмечается, что температура воздуха ночью в регионе может понизиться до 0 °C, ожидаются также заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 5 °C, днем воздух может прогреться до +6°С. На некоторых участках автотрасс ночью и утром возможен туман, видимость до одного километра, в горных районах ожидается гололедица.

Согласно данным пресс-службы правительства Башкирии на 29 сентября, в 59 муниципальных образованиях региона начали подачу тепла. Отоплением уже обеспечены 64% социальных объектов и 34% многоквартирных жилых домов.