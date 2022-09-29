Москва, 29 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Необходимость отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации нужна, чтобы сохранить устойчивые сети связи. Об этом сообщили 29 сентября в Минцифры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В министерстве пояснили, зачем некоторым программистам, инженерам, специалистам в сфере кибербезопасности предоставляются отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Это нужно, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые, рассказали в ведомстве.

При этом отмечается, что многие работники ИТ-сферы будут нести военную службу по повестке или добровольцем. Для них Минцифры ранее предложило меры поддержки.