Чита, 29 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Забайкалье возросло количество IT-преступлений (с 2507 до 2567, на 2,3%), что противоречит общероссийской (-6,9%) и окружной (-11,8%) тенденции, сообщает 29 сентября телеграм-канал прокуратуры региона по итогам заседания координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона.

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По оценке правоохранителей, причиной общего роста преступлений послужил рост на четверть преступлений, связанных с распространением наркотических и психотропных веществ синтетического происхождения с использованием информационно- коммуникационных технологий (333 против 266).

Также в регионе зарегистрировано 410 (за 8 мес. 2021 г. — 426) преступлений в сфере лесного хозяйства, раскрываемость составила 51% (52,8%). Наибольшее число незаконных рубок (175) совершается в Петровск-Забайкальском, Хилокском, Читинском районах. Органами МЧС России зарегистрировано 356 (209) сообщений об уничтожении или повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Выявлено 19 (1) преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов.

На совещании было детально изучено состояние преступности в Шилкинском районе, где вызывают тревогу удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения — 58,1% при среднекраевом 39,5%, слабая работа по раскрытию преступлений прошлых лет, а также рост подростковой преступности (с 15 до 23), удельный вес которой составил 7% при среднекраевом показателе в 4,5%.

По итогам обсуждения указанных вопросов выработаны совместные мероприятия, направленные на повышение эффективности работы правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 10 786 преступлений, что на 3,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (11 213).

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