Махачкала, 29 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Произошло дорожно-транспортное присшествие с участием грузового автомобиля, маршрутной «Газели» и двух легковых автомашин. В результате автоаварии погибли четыре человека, еще десять получили травмы и доставлены в больницу, сообщили в МВД по региону.

34.мвд.рф Авария с участием маршрутки

Автоавария произошла устром 29 сентября на федеральной трассе «Кавказ» в Карабудахкентском районе республики. По предварительной информации, у автомобиля «КамАЗ» отказали тормоза и его водитель не справился с управлением. Машина столкнулась сначала с пассажирской «Газелью», затем с «Нивой» и «Ваз-2109».

На месте происшествия погибли водитель грузовика и трое пассажиров маршрутки. Еще десять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Махачкалы.