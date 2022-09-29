Москва, 29 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. По предварительным данным, не менее 30 человек, включая детей, погибли при обстреле киевскими нацистами колонны беженцев под Харьковом. Об этом 29 сентября сообщил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

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«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — написал он.

Также Мирошник указал, что из-за атак киевских боевиков экстренные службы не могут вывезти тела погибших в результате обстрела.

При этом глава представительства ЛНР в эфире телеканала «Россия-24» уточнил, что ВСУ обстреляли из артиллерии в Харьковской области колонну из пяти машин, на которых мирные жители пытались уехать из Купянска в Россию, после того как выследили людей с помощью квадрокоптера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров рассказал, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряженной, предпринимаются попытки наступления со стороны ВСУ, союзным силам удается отражать все атаки.