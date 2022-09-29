Севастополь, 29 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Житель Севастополя арестован по обвинению в убийстве в баре, сообщили в пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Росии по Республике Крым и городу Севастополю 29 сентября.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По версии следствия, вечером 23 сентября в баре на проспекте Генерала Острякова между 44-летним обвиняемым и другим посетителем произошёл словесный конфликт. В ходе его фигурант дела ударил оппонента ножом в шею, от ранения он скончался на месте.

Подозреваемого установили и задержали во взаимодействии с полицией.

«Необходимо отметить, что преступление было совершено исключительно на почве бытового конфликта, обвиняемый и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ГСУ.

Фигуранту дела предъявлено обвинение, по решению суда он заключён под стражу.