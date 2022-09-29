Эрбиль, Ирак, 29 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Артиллерия вооруженных сил (ВС) Ирана наносила серию ударов по территории Ирака семь дней подряд. Об этом 29 сентября сообщает Shafaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, иранские войска вели обстрел районов Сакар и Барзини в окрестностях города Сидекан на востоке Иракского Курдистана.

Как сообщил Shafaq мэр города Сидекана Ихсан Шалаби, поступает информация о разрушениях жилых и хозяйственных строений.

Отмечается, что иранская армия наносит удары по районам, используемым курдскими партизанами для поставок оружия из Ирака в Иран.

Ранее Контртеррористический штаб Иракского Курдистана подтвердил, что иранские войска выпустили около 70 ракет по городу Эрбиль, убив 13 и ранив 58 человек.