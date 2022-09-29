Якутск, , 13:07 — REGNUM Якутия продолжит поддерживать приоритетное использование альтернативных источников энергии, их применение в сложных природно-климатических условиях Дальнего Востока и Арктики. Об этом 29 сентября заявил глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании «Возобновляемая и атомная энергетика для Арктической зоны и дальневосточных регионов: драйверы развития», которое прошло в рамках VI международной конференции «Развитие возобновляемых источников энергии и низкоуглеродной энергетики на Дальнем Востоке России».

Атомная электростанция Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в республике находится 28 источников солнечной генерации, а также один объект ветровой генерации. На территории региона с 2021 года компания «Русгидро» ввела совместно с инвесторами шесть гибридных станций в Момском и Верхоянском районах. Ожидается, что до 2024 года в эксплуатацию будут введены ещё 66 гибридных энергокомплексов.

Кроме того, «Росатом» и власти Якутии разрабатывают проект строительства первой наземной атомной станции малой мощности в п. Усть-Куйга Усть-Янского района. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Задачей наземной атомной станции малой мощности является создание энергонезависимости региона, а также стабильное энергоснабжение промышленных предприятий и социальных объектов в суровых условиях Крайнего Севера.

Отметим, что в Якутии в период с 29 по 30 сентября проходит конференция «Развитие возобновляемых источников энергии и низкоуглеродной энергетики на Дальнем Востоке России». В рамках конференции проходят круглые столы и панельные сессии на темы: «Атомные станции малой мощности как драйвер развития отдаленных территорий ДВ», «Дорожная карта развития малой атомной энергетики», «Наука, кадры для развития возобновляемой и малой атомной энергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Ассоциацией развития возобновляемой энергетики был представлен рейтинг, где Чукотка стала победителем в номинации «Лидер ветроэнергетики» и заняла 5 место в общем рейтинге среди 15-ти регионов по совокупности показателей.

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