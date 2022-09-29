Стокгольм, 29 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Партии в риксдаге Швеции пришли к консенсусу относительно отмены или приостановки текущих требований по амортизации кредитов. Об этом 29 сентября заявил в интервью телеканалу SVT официальный представитель Либералов по экономической политике Матс Перссон, который также является центральной фигурой в переговорах по вопросу формирования нового правительства Швеции.

Riksbank.se Финансы Швеции

«Я надеюсь, что как можно скорее у нас будет план», — заявил он.

Единственная партия, которая пока не хочет делать заявления, — это Социал-демократы. Они хотят дождаться анализа, который поручили провести Финансовой инспекции и который должен быть опубликован 14 октября.

В то же время председатель правления Риксбанка Стефан Ингвес предупредил, что отмена или приостановление требований по амортизации кредитов сведет на нет цель более высокой учетной ставки и, таким образом, будет означать, что ключевая ставка в Швеции будет повышена еще больше.