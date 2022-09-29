Барселона, Испания, 29 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Профессор испанской литературы в Университете Барселоны Адольфо Сотело обнаружил первую литературную рукопись испанского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Камило Хосе Селы. Об этом пишет агентство EFE.

Литература

По данным университета, это сборник стихов «Pisando la dudosa luz del día», который Камило Хосе Села написал между 1 и 11 ноября 1936 года, будучи под впечатлением от трагической смерти своей девушки, жертвы бомбардировок во время первой крупной осады Мадрида войсками Франко.

Молодой поэт писал стихи с 1934 года, когда он бросил учебу в медицинском институте, чтобы втайне от родителей посещать занятия Педро Салинаса на факультете философии и литературы.

Сам Села определил эту раннюю работу как «книгу феноменальных, чудовищных стихов, стихов, которые можно написать только тогда, когда чувствуешь смерть в своих руках».

Книга «Pisando la dudosa luz del día: Poemas de una adolescencia cruel» была опубликована в 1945 году в Барселоне издательством Ediciones del Zodíaco, принадлежавшим Карлосу Ф. Маристани (1913–1985 гг.), издателю, который позже опубликует полную версию «Жизни Паскуаля Дуарте» без цензурных сокращений.

В 2008 году Адольфо Сотело в сотрудничестве с Мартой Кристиной, преподавателем испанской филологии в Университете Барселоны, опубликовал филологическое издание книги в издательстве Ediciones Línteo; однако оригинальная рукопись книги была утеряна.

После четырнадцати лет исследований профессор Сотело нашел оригинал документа, который вскоре будет опубликован в факсимильном издании, датированном 1939 годом, и который находился в руках Марии Исабель Маристани, дочери владельца и директора Ediciones del Zodíaco.

Найденная рукопись представляет собой тетрадь 17×21 см, в которой в альбомном формате собраны машинописные тексты двенадцати стихотворений; на ее страницах, написанных почерком самого автора, отмечены следующие нововведения: присутствует подзаголовок «Poemas de una adolescencia cruel»; исключено стихотворение «Anuncio de una declaración de amor»; добавлены предварительная заметка и посвящение; исключены три общих паратекста, один из которых принадлежит Максу Аубу.