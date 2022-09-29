Тирасполь, 29 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Миротворцы Оперативной группы Российских войск в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) провели учения по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Костюм радиационной защиты

«По замыслу мероприятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения противником оружия массового поражения. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлен сплошной аэрозольной завесой», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие надевали индивидуальные средства защиты, проходили через условно заражённую территорию, обрабатывали обмундирование и стрелковое оружие от «радиоактивной пыли».

В Минобороны подчеркнули, что это были плановые учения, предусмотренные планом Западного военного округа.