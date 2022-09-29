Вашингтон, 29 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Спецпредставитель США по Афганистану заявил, что Афганистан может вернуться к состоянию гражданской войны. Том Уэст сказал на встрече в Американском центре стратегических исследований в Вашингтоне, что вопрос не в том, произойдет ли гражданская война, а в том, когда эта война произойдёт. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Уэст подчеркнул необходимость формирования политического процесса и начало межафганских переговоров и добавил, что переговоры должны проходить на уровне, где присутствуют представители всего афганского народа.

По словам специального представителя США, аналитические центры должны содействовать афганцам. Уэст говорит, что межафганские переговоры необходимы для стабилизации ситуации в Афганистане.

Он указал на встречу улемов, проведённую талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторое время назад в Кабуле, и назвал её бесполезной. Уэст сказал, что участники этой встречи не представляли все слои населения Афганистана.

Спецпредставитель США, который за прошедший год встречался с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бывшими афганскими правительственными чиновниками, добавил, что в беседах с ними «я понял, что никто не выступает за войну и все хотят развития мирного процесса».

Он подчеркнул, что афганские граждане не должны полагаться на международное сообщество, а должны найти свой собственный путь.

Американский дипломат заявил, что наибольшее влияние на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет сам афганский народ, и выразил надежду, что радикалы прислушаются к просьбам афганцев.

Том Уэст сказал, что даже если девочки в Афганистане завтра или послезавтра пойдут в школу, ещё одна большая проблема — это возможность женщин работать.

Он подчеркнул: »Какой смысл поступать в университет, когда женщины не могут работать». Он также сказал, что занятость женщин приносит более одного миллиарда долларов дохода.

Спецпредставитель США по поводу ответственности правительства главы Белого дома Джо Байдена перед Афганистаном также заявил, что США имеют постоянную приверженность борьбе с терроризмом в Афганистане. Касаясь гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, Уэст добавил, что Америка нарастила свои возможности.