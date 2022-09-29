Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM На дорогах Ленинградской области благодаря квадрокоптерам дорожной полиции, которые следят за соблюдением Правил дорожного движения, на 11,8% удалось снизить количество смертей в ДТП, сообщили 29 сентября в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дрон ГИБДД следит за ситуацией на дорогах Ленобласти пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

За минувшие восемь месяцев на территории Ленинградской области произошло 219 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автомобилей, совершивших выезд на полосу встречного движения. В результате таких действий, приведших к ДТП, 373 человека получили травмы различной степени тяжести и 60 человек скончались.

«В сравнении с аналогичным периодом времени за прошлый год количество погибших людей в данных ДТП сократилось на 11,8%», — добавили в пресс-службе ведомства.

С 2021 года на магистралях Ленинградской области сотрудники ДПС с помощью квадрокоптеров выявляют нарушителей, которые пересекают сплошную полосу разметки при обгоне. Только за восемь месяцев 2022 года было выявлено более 940 нарушений, предусмотренных частью 4 и частью 5 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Дополнительно на автодороге «Скандинавия» используются стационарные приборы фиксации скоростного режима «КРИС-П».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что наказание за выезд на встречную полосу, в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ, составляет 5 тыс. рублей или лишение права на управление транспортными средствами до полугода.

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