Барнаул, 29 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Алтайском крае 347 детей-сирот приобрели квартиры с использованием жилищного сертификата, сообщает 29 сентября минстрой региона.

image4you Жилье

Известно, что из всех обладателей сертификата 262 граждан приобрели жилье в городах края. Еще 85 купили жилье в селах.

Выдача жилищных сертификатов — это альтернатива, которой могут воспользоваться дети — сироты, достигшие 23 – него возраста и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, пояснили чиновники. Сертификат может быть использован для приобретения жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен. Его стоимость в Алтайском крае с 1 июля текущего года составляет 2 502 555 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2022 году по инициативе прокуратуры края и губернатора Алтайского края Виктора Томенко за счет регионального бюджета увеличено финансирование выплат на приобретение жилых помещений, удостоверенных сертификатом, на 900 млн руб., организован перерасчет размера выплат по сертификатам, выданным в 2021 г.

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