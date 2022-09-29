Стокгольм, 29 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Высокая инфляция и рост процентных ставок заставят Швецию вступить в рецессию в следующем году. Это подтверждает Экономический институт Швеции в своем последнем прогнозе, пишет газета Aftonbladet.

Riksbank.se Финансы Швеции

«Ощущения шведских домохозяйств трудно описать, так как они находятся на рекордно низком уровне. Ситуация не была такой плохой с тех пор, как мы начали опрашивать домохозяйства», — заявила журналистам глава отдела прогнозирования Илва Хеден Вестердал.

Недавнее повышение ключевой ставки в Швеции, в том числе дополнительные 100 базисных пунктов от Риксбанка на прошлой неделе, вместе с высокой инфляцией подрывает покупательную способность домохозяйств, констатируют экономисты из ведомства.

По оценкам, в следующем году безработица в Швеции вырастет до 7,7%, а затем достигнет пика в 8,0% в 2024 году. Уровень инфляции в следующем году составит 4,6%, а затем резко упадет в 2024 году до 0,5%.