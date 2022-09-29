Москва, 29 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Сталкиваются с телефонными звонками мошенников ежедневно 14% жителей России, несколько раз в неделю — 26%, несколько раз в месяц — 24%, несколько раз в год — 15%, раз в несколько лет — 9%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

Жертвой телефонных мошенников один раз становились 10% опрошенных, теряя деньги или имущество, несколько раз — 6% опрошенных. Сумели распознать обман 84% граждан.

Чаще страдают от телефонных мошенников женщины, чем мужчины, — 19% против 14% и люди старше 45 лет (21%). Ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков 9% респондентов.

Опрос проведён 12–28 сентября 2022 года. Опрошены 1600 жителей РФ от 18 лет в 374 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в основном телефонные мошенники предлагают банковские услуги (38%), кредиты (8%), настаивают на перечислении денег (5%).

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