Стокгольм, 29 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Утечка газа в Балтийском море может составлять около 40 процентов годовых выбросов Швеции в атмосферу. Об этом заявил профессор Королевского технологического института Кристоф Дювиг в эфире радиостанции Ekot.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Ради климата было бы хорошо, если бы как можно больше вытекающего метана оставалось в воде. Но, по словам эксперта в исследовательском институте IIASA в Вене Лены Хеглунд Исакссон, вероятно, лишь небольшая его часть окисляется на пути к поверхности.

«Когда мы смотрим на фотографии, то видим, как вода буквально пузырится, так что, скорее всего, в атмосферу попадает большое количество газа», — отметила Лена Исакссон.

Напомним, что правительство Швеции считает, что утечка газа в Балтийском море является намеренным саботажем. В Дании исходят из того, что утечка будет продолжаться вплоть до 2 октября.