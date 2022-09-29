Пермь, 29 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Пермском крае за девять месяцев 2022 года ввели в строй свыше 1,4 млн квадратных метров жилья, сообщили в минстрое региона.

Пресс-служба администрации Липецкой области Строительство дома

Объём введённых в эксплуатацию новостроек составляет 152,1% к аналогичному периоду 2021 году. Это новый рекорд по вводу жилья для Прикамья.

В частности, зафиксирован динамичный рост строительства индивидуального жилья. С начала года построено частных домов общей площадью 997,7 тыс. кв. метров, а также 422,4 тыс. кв. метров — в многоквартирных.

Стоит отметить, Пермский край планировал в 2022 году построить не менее 1,4 млн кв. метров жилых площадей. Исполнение годового плана уже составляет 101,4%.