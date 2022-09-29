Курск, 29 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Меры поддержки для многодетных семей расширят в Курской области, сообщил 29 сентября губернатор Роман Старовойт.

Onf.ru Многодетные семьи

Глава региона в соцсетях сообщил о внесении соответствующих изменений в ряд законодательных актов.

В частности, в Курской области установлен статус многодетной семьи — к ним относятся семьи, в которых воспитываются трое и более детей, причём максимальный возраст детей — до 23 лет, если они учатся очно.

«Таким образом, больше курских семей смогут претендовать на социальные выплаты и другие меры!» — написал Старовойт.

Также теперь областной материнский капитал в сумме 107 тысяч рублей будет выплачиваться при рождении или усыновлении не только третьего, но и каждого следующего ребенка.

Также курские многодетные родители смогут выбирать между получением земельного участка либо компенсации за него — она составит 200 тыс. рублей и эти деньги можно будет направить на улучшения жилищных условий.

Наконец, в Курской области установлен праздник для многодетных семей. Он будет отмечаться 30 сентября в день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.