В Курской области расширят меры поддержки многодетным семьям
Курск, 29 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Меры поддержки для многодетных семей расширят в Курской области, сообщил 29 сентября губернатор Роман Старовойт.
Глава региона в соцсетях сообщил о внесении соответствующих изменений в ряд законодательных актов.
В частности, в Курской области установлен статус многодетной семьи — к ним относятся семьи, в которых воспитываются трое и более детей, причём максимальный возраст детей — до 23 лет, если они учатся очно.
Также теперь областной материнский капитал в сумме 107 тысяч рублей будет выплачиваться при рождении или усыновлении не только третьего, но и каждого следующего ребенка.
Также курские многодетные родители смогут выбирать между получением земельного участка либо компенсации за него — она составит 200 тыс. рублей и эти деньги можно будет направить на улучшения жилищных условий.
Наконец, в Курской области установлен праздник для многодетных семей. Он будет отмечаться 30 сентября в день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.