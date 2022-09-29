Стокгольм, 29 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Еще недавно внутри Либералов наблюдалось активное внутреннее сопротивление сотрудничеству партии со Шведскими демократами. Однако страсти улеглись и это уже не так, пишет газета Expressen.

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Журналисты издания поговорили с несколькими депутатами риксдага Швеции и другими влиятельными членами партии. Из их интервью следует, что поддержка вхождения в состав правительства и бюджетного сотрудничества со Шведскими демократами является «компактной».

»Сотрудничество по бюджету я вижу вполне беспроблемным. Правительство должно иметь большинство в риксдаге в проводимой экономической политике», — сказала изданию депутат от Либералов Анна Старбринк, которая ранее резко критиковала сотрудничество со Шведскими демократами.

Она и несколько других либералов считают, что внутренние конфликты в партии уменьшились с тех пор, как Йохан Персон стал ее новым лидером. Хотя Персон придерживается той же линии, что и его предшественник Нямко Сабуни.