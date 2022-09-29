Донецк, 29 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Обстановка в Красном Лимане остается напряженной, предпринимаются попытки наступления со стороны ВСУ, союзным силам удается отражать все атаки. Об этом 29 сентября заявил руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в Красный Лиман

«Обстановка в Красном Лимане продолжает быть достаточно напряженной, тяжелой, и здесь также предпринимаются регулярные попытки наступления со стороны ВФУ. И это не единичные попытки. Безусловно, мы понимаем, что такие же попытки будут осуществляться и дальше, на данный момент нашим подразделениям удается отбивать все эти атаки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе спецоперации 28 сентября по скоплениям техники бандеровцев юго-западнее Красного Лимана был нанесён удар из РСЗО «Смерч».

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