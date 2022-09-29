Стокгольм, 29 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Швеции за последние два года с момента принятия нового закона о видеонаблюдении количество камер наружного наблюдения в полицейском регионе «Запад» увеличилось втрое. Об этом 29 сентября сообщает радиостанция Ekot.

Pxhere.com Камеры фотофиксации

«Фото — или видеофиксация говорят больше, чем тысяча слов, и мы работаем в зависимости от ситуации на местах и проблем, существующих в определенных районах», — сказал радиостанции Тубиас Стенстрем, отвечающий за систему видеонаблюдения и анализа полученных данных по региону «Запад».

Напомним, что 11 сентября на парламентских выборах в Швеции выиграла правая оппозиция. Представители партии Умеренных, которая вскоре возглавит правительство, в течение предвыборной кампании говорили, что хотят видеть еще большего увеличения числа камер на улицах.

Умеренные хотят предоставить право муниципалитетам самим решать, где и как устанавливать камеры в общественных местах.