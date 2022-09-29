Калининград, 29 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил жителей региона в том, что мобилизуемым гражданам выдадут необходимое обмундирование. Об этом он написал 29 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В Калининграде, как и по всей стране, идёт частичная мобилизация. Часть жителей приходит в военкоматы добровольно, а другие — по повесткам. Затем мобилизуемых направят на переподготовку.

«Наши бойцы, хочу сразу сказать еще раз, они будут обеспечены и обеспечиваются всем базовым комплектом, в котором всё необходимое для выполнения поставленных задач», — отметил глава области.

Однако допускается возможность взять с собой дополнительное обмундирование и вещи. Жители области могут передать какие-то предметы самостоятельно. Алиханов напомнил, что в регионе работают фонды, которые ведут деятельность в ключе спецоперации.

«Есть у нас хороший пример из нашего бизнеса. Предприниматели покупают специальные усиленные аптечки. Уже несколько тысяч таких аптечек передано. Определённое количество едет», — сообщил Алиханов.

Губернатор Калининградской области поблагодарил неравнодушных граждан, которые хотят помочь и делают это. Глава региона подчеркнул, что он со своими коллегами также не остаётся в стороне.