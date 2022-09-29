Москва, 29 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Подводные роботы, при помощи которых можно произвести взрыв на газопроводах «Северный поток», есть в распоряжении северных стран НАТО. Об этом сообщил бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев.

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток»

«Такую диверсию могли провести робототехнические средства, которые не требуют больших носителей, которые могут быть настроены как по координатам, так и по радиолокационным источникам обнаружения», — приводит РИА Новости слова эксперта.

По словам Фалеева, таким оборудованием обладают все северные страны НАТО, в том числе Швеция и Норвегия. Подводными роботами владеют и США, которые в зоне происшествия имеют свой флот.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАТО выступили за расследование диверсии на газопроводах.