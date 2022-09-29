Нижний Новгород, 29 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Многофункциональный плодовоовощной комплекс будет поострен компанией «ФрутВилл» в Нижнем Новгороде. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

(сс)Simm Овощи

Уточняется, что новый комплекс будет осуществлять шоковую заморозку, сублимационную сушку, консервацию, а также первичную обработку продукции и его строительство должно быть завершено в 2023 году.

При этом отмечается, что предприятие будет работать не только с крупными российскими производителями и поставщиками сельхозпродукции, но также и с фермерскими хозяйствами Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство ПЭТ-гранул (полиэтилентерефталата) с вовлечением вторичного сырья с вовлечением вторичного сырья запустила на предприятии «Полиэф» в Башкирии компания «Сибур».