Москва, 29 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Продлить действие моратория на возбуждение дел о банкротстве до 1 октября 2023 года предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы правительства России Михаила Мишустина.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Считаю, что продление моратория на возбуждение дел о банкротстве до 1 октября 2023 года предоставит возможность предприятиям сохранить производство, рабочие места и позволит адаптировать свою работу в условиях внешнего санкционного давления и проведения специальной военной операции», — отметил Миронов.

На фоне очередного витка антироссийских санкций в марте 2022 года правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на шесть месяцев.

1 октября 2022 года действие моратория заканчивается, и по этой причине у предпринимателей и руководителей предприятий возникает беспокойство за будущую деятельность.