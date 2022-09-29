Стокгольм, 29 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Еще в 2007 году, за три года до начала строительства «Северного потока-1», специалисты Института тотальной обороны в Швеции забили тревогу о возможных нападениях на газопровод. Об этом говорится в отчете ведомства, с которым ознакомилась редакция газеты DN.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Несмотря на свою бетонную оболочку, трос достаточно уязвим, и водолазу будет всего необходимо прикрепить заряд взрывчатого вещества», — говорится в отчете ученых.

В документе, объем которого превышает 100 страниц, указывается, что нападение могло быть использовано как предлог для увеличения военного присутствия на побережье Швеции. Несмотря на предупреждения, в правительстве Швеции посчитали, что планы по «Северному потоку» остановить не удастся, пишет издание.

Напомним, что в правительстве Швеции считают, что утечка газа в Балтийском море является намеренным саботажем.