Пхаджу, Южная Корея, 29 сентября 2022, 12:36 — REGNUM В южнокорейском городе Пхаджу провинции Кёнгидо зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.
Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают 700 свиней.
Днем ранее вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в городе Кимпхо.
В настоящее время власти проверяют фермы, расположенные в радиусе 10 км от мест, где выявлен вирус.
Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.