Пхаджу, Южная Корея, , 12:36 — REGNUM В южнокорейском городе Пхаджу провинции Кёнгидо зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Разведение свиней Diena. lt

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают 700 свиней.

Днем ранее вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в городе Кимпхо.

В настоящее время власти проверяют фермы, расположенные в радиусе 10 км от мест, где выявлен вирус.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.