Якутск, 29 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Участвующий в спецоперации в защиту Донбасса житель Томпонского района Якутии обратился к гражданам России, которые находятся в запасе. Он призвал их не бояться и мобилизовываться, видео с обращением военнослужащего размещено в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Привет, Якутия! Я сам с Томпонского района, посёлок Хандыга, позывной «Архангел». Пацаны, не бойтесь, езжайте. Ничего страшного нет. Нормальные здравые пацаны тут ждут, воюют, боремся», — сказал военнослужащий.

Он заверил, что все страшилки, которые распространяются по соцсетям, фейковые, и призвал не бояться мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей Якутии была доставлена во Владивосток, где сейчас находятся резервисты. Получившие экипировку военнослужащие скандировали «Россия! Ура! УруйАйхал (слава Родине — прим. ИА REGNUM)».