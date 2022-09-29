Ереван, , 12:35 — REGNUM Армения продолжает придерживаться мнения, что конфликт с Азербайджаном нужно разрешать мирным путём. Об этом 29 сентября заявил на заседании премьер-министр республики Никол Пашинян.

Никол Пашинян Стоп-кадр трансляции azatutyun.am

«В этой ситуации мы нашим международным партнерам с последовательностью предлагаем следующую резолюцию, и считаем, что решением может стать размещение международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе», — сказал Пашинян.

По мнению премьер-министра, это может быть миссия Совбеза ООН, ОБСЕ или ещё какой-либо организации. Он отметил, что из-за действий Азербайджана нарушается нормальная жизнь в Армении, её жители с тревогой ждут дальнейшего развития событий, отвлекаясь от обычной жизни.

Напомним, вечером 28 сентября на азербайджано-армянской границе произошло очередное обострение конфликта. Ереван обвинил Баку в обстрелах, из-за которых погибли трое армянских военнослужащих. В Азербайджане заявили, что это была реакция на «провокации».

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