Бейрут, 29 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Парламент Ливана провёл заседание, в ходе которого планировалось избрать президента страны. Об этом 29 сентября сообщает Lebanon 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, депутаты не смогли сойтись во мнениях относительно того, кто именно может занять этот пост. Журналисты отмечают, что согласно Конституции Ливана, президент должен получить голоса 86 депутатов, что составляет треть от состава парламента.

Как отмечается, избранию президента препятствуют разногласия между парламентскими коалициями, которые настаивают на своих кандидатах. Часть депутатов выступает против переизбрания действующего президента Мишеля Ауна из-за его близости к движению «Хезболла».

Сторонники «Хезболлы», в свою очередь, выступают против кандидата от партии «Катаеб», которая представляет в парламенте интересы христиан-маронитов.