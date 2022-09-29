Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Шведские АЭС Рингхалс и Форсмарк оказались в ситуации «повышенного внимания» из-за утечки газа на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Об этом 29 сентября сообщила новостная служба ТТ.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее данный уровень готовности уже вводился на ядерных объектах в этом году. Теперь режим «повышенного внимания» вновь установлен на АЭС.

«Режим повышенного внимания предполагает, среди прочего, повышенную бдительность и сообщение о любых операционных отклонениях. Мы не комментируем, какие меры безопасности мы принимаем или какую защиту используем», — сказала агентству Карин Суонсон, заместитель пресс-секретаря АЭС Рингхалс.

Администрация третьей шведской АЭС в Оскарсхамне отказалась от любых комментариев.

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