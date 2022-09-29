София, 29 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Болгарию с двухдневным визитом 30 сентября — 1 октября текущего года. Об этом 29 сентября сообщает софийская газета «24 часа».

ИА REGNUM Ильхам Алиев

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Софии глава азербайджанского государства обсудит со своим болгарским коллегой Руменом Радевым вопросы сотрудничества в сферах энергетики, экономики, международной безопасности, туризма, науки, образования и культуры. Предполагается, что лидеры двух стран подпишут очередной договор о болгарско-азербайджанском газовом сотрудничестве.

Ранее стало известно о намерении лидера Азербайджана принять участие в церемонии запуска межсистемного газового соединения (интерконнектора) «Греция — Болгария».

Детали повестки дня визита Алиева не разглашаются.