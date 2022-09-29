Кострома, 29 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Депутат Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения Анна Баранова создает «общественный комитет» родственников мобилизованных мужчин Костромской области. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях. Он займется контролем за обеспечением и подготовкой призванных в ВС РФ костромичей.

Наталья Диева Военная техника в Костроме

«Мы имеем полное право знать, в каких условиях проживают мобилизованные, как они обеспечены, какую получили подготовку. Только обмениваясь друг с другом информацией мы сможем узнать правду. Если мы объединимся, то наши близкие будут под защитой общественного мнения. Это даст гарантию того, что они будут обеспечены необходимым обмундированием, рабочим оружием, им будет обеспечена должная подготовка», — написала Баранова.

Пока костромичка создаёт группу, в которую приглашает «жён, матерей и отцов» призванных. На момент написания материала в нее вступило 130 человек.

Напомним, что ранее в Костромское областное отделение Общероссийского народного фронта поступило 199 обращений от родственников костромичей, считающих, что их мобилизовали по ошибке. После дополнительной проверки 50 человек вернули домой. Общая цифра мобилизации в регионе называться не будет.