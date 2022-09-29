Костромская женщина-депутат создает комитет жён мобилизованных
Кострома, 29 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Депутат Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения Анна Баранова создает «общественный комитет» родственников мобилизованных мужчин Костромской области. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях. Он займется контролем за обеспечением и подготовкой призванных в ВС РФ костромичей.
Пока костромичка создаёт группу, в которую приглашает «жён, матерей и отцов» призванных. На момент написания материала в нее вступило 130 человек.
Напомним, что ранее в Костромское областное отделение Общероссийского народного фронта поступило 199 обращений от родственников костромичей, считающих, что их мобилизовали по ошибке. После дополнительной проверки 50 человек вернули домой. Общая цифра мобилизации в регионе называться не будет.