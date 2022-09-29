Кемерово, 29 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Нужно инициировать работу по созданию спортивной ассоциации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 29 сентября заявил помощник Президента РФ Игорь Левитин на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Левитин

По его словам, после того как президент РФ Владимир Путин на саммите в Самарканде предложил создать спортивную ассоциацию ШОС, нужно создавать структуры по спорту и делать соревнования на уровне спортивных ассоциаций.

«Что нам надо делать? Подтянуть промышленность. Мы не сможем закрыть потребности России. В странах СНГ спортивная промышленность была утрачена, когда развалился Советский союз», — сказал Левитин.

Он добавил, что подготовка на базах Европы до 2024 года невозможна, поэтому она будет может проводиться только на площадках СНГ, ШОС и БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Путин предложил создать ассоциацию спортивных организаций под эгидой ШОС.