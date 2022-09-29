Берлин, , 12:33 — REGNUM Ряд афганских журналистов, эмигрировавших в Германию после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, объявили о создании и начале деятельности СМИ Sicht TV. Об этом сообщает газета «8 Собх».

СМИ Beseda.ru

Акбар Рустами, один из представителей канала, заявил, что Sicht TV является независимым СМИ и предоставляет информацию персоязычным жителям Германии и Европы.

Рустами добавил, что в настоящее время ведутся публикации на персидском и немецком языках, а редакция на пушту будет запущена в ближайшее время.

В информационном бюллетене Sicht TV говорится: «Германия — страна разнообразных культур, языков и национальностей. Поэтому, профессиональное предоставление информации для иммигрантов на других языках, включая персидский, является необходимостью».

Также в бюллетене сказано, что точная и своевременная информация, использование надёжных источников, профессиональная работа, беспристрастность и свободное распространение информации являются одними из основных целей этого канала.

Sicht TV было создано Акбаром Рустами, Шармилой Хашеми и Нур Ага Шарифи, журналистами и активистами из Афганистана, а его офис находится в Гамбурге.

До этого ряд других афганских журналистов и активистов СМИ, эмигрировавших после недавних событий, запустили телеканал «Аму».