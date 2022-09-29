Оренбург, 29 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области, военный пенсионер Владимир Фролов считает, что руководство России имеет целью воссоединение некоторых территорий б. УССР с Россией — восстановление исторической справедливости. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa Учения с участием ВМС США в Черном море

«Действия России путём проведения референдумов на освобождённых территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и включения их в Российскую Федерацию нацелены на присоединение всех граничащих земель вдоль Азовского и Чёрного морей вплоть до Одессы и Приднестровья, лишение [б. УССР] выхода к морю и тем самым исключение возможности создания военно-морских баз стран НАТО на этих территориях, угрожающих России в Чёрном море» — сказал экс-политик.

Напомним, согласно результатам референдумов, за воссоединение с Россией Запорожской области проголосовали 93,11%, Херсонской области — 87,05%, ЛНР — 98,42% и ДНР — 99,23%.