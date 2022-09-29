Канберра, , 12:35 — REGNUM Это не совсем «О боже, мы разоряемся», но падающий фондовый рынок и цены на недвижимость в Австралии в совокупности привели к сокращению благосостояния австралийских домохозяйств. Об этом написала газета The Guardian.

Австралийские доллары

В целом, стоимость активов жителей Австралии на конец второго квартала оценивалось в 14,4 трлн долларов, или на 484 млрд долларов меньше за эти месяца, если верить данным Австралийского статистического бюро.

Это в свою очередь означает, что жители страны стали на 3,3% беднее.

Теперь, говорится в сообщении Австралийского статистического бюро, уровень благосостояния составляет 552 954 доллара на человека.

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