Москва, , 12:31 — REGNUM Законопроект о праве регионов России самостоятельно принимать решение о введении туристического сбора и определении его размера внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с вице-спикером палаты парламента Шобланом Кара-оолом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 31 декабря 2022 года завершится эксперимент по взиманию курортного сбора. Он проводился в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Парламентарии отмечают, что взимание курортного сбора имеет положительный эффект и большинство регионов выступают за предоставление им права самостоятельно принимать решение о взимании туристического сбора. Также они приводят данные участников эксперимента о том, что курортный сбор не вызвал негатива со стороны туристов.

Согласно законопроекту, предлагается ввести туристический сбор, заменив из эксперимент по курортному сбору. По мнению разработчиков инициативы, такой подход ориентирован на создание дополнительных доходных источников региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях.

Ожидается, что принимать решение о введении сбора регионы будут на основе предложений муниципальных образований.

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