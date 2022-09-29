Челябинск, 29 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Заксобрание Челябинской области утвердило дополнительные выплаты семьям мобилизованных. Такое решение было принято на очередном заседании 29 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Теперь на каждого ребёнка мобилизованного будет выделяться по 20 тыс. рублей. Выплата считается единовременной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее её анонсировал губернатор Алексей Текслер. Напомним, с 21 сентября в России проходит мобилизация.