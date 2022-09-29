Джакарта, , 12:31 — REGNUM Министерство иностранных дел и посольство Индонезии в Лондоне рассматривали дела индонезийских трудящихся-мигрантов, которым пришлось заплатить большие суммы денег, чтобы иметь возможность работать сезонными рабочими на нескольких британских плантациях, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Различные скоординированные меры между министерством иностранных дел, министерством труда и посольством Индонезии в Лондоне были предприняты для изучения и принятия последующих мер по этому делу, чтобы обеспечить защиту прав рабочих в Великобритании», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Великобритания является одной из стран назначения для размещения индонезийских работников с 31 марта 2022 года, и в настоящее время в секторе плантаций Великобритании работают 1308 сотрудников из Индонезии.

Ранее британские СМИ сообщили, что сезонному рабочему с острова Бали, который работает сборщиком фруктов в Великобритании, пришлось заплатить 70 миллионов рупий агентству по распределению рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что народ Индонезии должен быть благодарен за то, что запасов продовольствия в стране все еще достаточно в разгар продовольственного кризиса, охватившего мир.

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