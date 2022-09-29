Джакарта, 29 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и посольство Индонезии в Лондоне рассматривали дела индонезийских трудящихся-мигрантов, которым пришлось заплатить большие суммы денег, чтобы иметь возможность работать сезонными рабочими на нескольких британских плантациях, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Различные скоординированные меры между министерством иностранных дел, министерством труда и посольством Индонезии в Лондоне были предприняты для изучения и принятия последующих мер по этому делу, чтобы обеспечить защиту прав рабочих в Великобритании», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Великобритания является одной из стран назначения для размещения индонезийских работников с 31 марта 2022 года, и в настоящее время в секторе плантаций Великобритании работают 1308 сотрудников из Индонезии.

Ранее британские СМИ сообщили, что сезонному рабочему с острова Бали, который работает сборщиком фруктов в Великобритании, пришлось заплатить 70 миллионов рупий агентству по распределению рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что народ Индонезии должен быть благодарен за то, что запасов продовольствия в стране все еще достаточно в разгар продовольственного кризиса, охватившего мир.

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