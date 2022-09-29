Страсбург, Франция, 29 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России в связи с ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выглядят весьма странно, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Об этом он написал в социальных сетях.

Rk.gov.ru Тьерри Мариани. Крым

Мариани с иронией назвал Россию «странным государством», якобы разрушающим собственный газопровод. Россия может просто «перекрыть кран, как это уже было несколько раз».

Депутат сравнил ситуацию вокруг газопроводов с обстрелами Запорожской АЭС, в которых также обвиняли Россию, хотя она контролировала территорию вокруг станции.

Интернет-пользователи поддержали Мариани. По их словам, Россию обвиняют в чём угодно, чтобы скрыть влияние западных стран.

Так, пользователь Solitairinconnu напомнил, что президент США, «негодяй» Джо Байден обещал «позаботиться» о «Северном потоке — 2» в случае его запуска в эксплуатацию.

«Ну, они так и сделали. Кучка бандитов. Они развязывают конфликты везде, кроме Америки», — написал читатель.

Сейчас модно обвинять Россию во всех бедах земли, добавил VikingBerychon.

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