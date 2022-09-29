Канберра, , 12:32 — REGNUM Согласно новым данным Австралийского статистического бюро, количество вакансий в секторе розничной торговли в стране выросло до 46 100, что на 5 800 или 14,4% больше, чем в мае. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на генерального директора Австралийской ассоциации ритейлеров Пола Захра.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это увеличение является серьезной проблемой для предприятий, которые хотят увеличить свою рабочую силу к праздничному торговому сезону.

«В настоящее время нехватка рабочей силы является проблемой номер один для розничной торговли, поскольку многие предприятия вынуждены сокращать часы работы в связи с ухудшением доступности персонала. К сожалению, эта ситуация усугубляется в самое критическое время года для розничного календаря — период рождественских распродаж. В преддверии всплеска праздничных покупок ритейлеры уже начали набор десятков тысяч дополнительных рождественских повседневных товаров, чтобы справиться со спросом. Однако, поскольку масштабы трудового кризиса для розничной торговли усугубляются, маловероятно, что предприятия смогут в полной мере выполнять все функции, которые у них есть в сфере торговли», — сказал Захра журналистам.